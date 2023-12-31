الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابتان إحداهما خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

الاحتلال يخطر بإخلاء منزل ويداهم عدة بلدات في الخليل

الجمارك: 127 شركة أدرجت في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي

هل ستشهد المملكة ثلوج خلال الاسبوع الحالي؟ الأرصاد تجيب

الدوريات الخارجية: 4 إصابات متوسطة بحوادث تصادم وتدهور وهذه أبرز الأسباب

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

الدوريات الخارجية تحذر من تدني مدى الرؤية على الطريق الصحراوي

وكلاء السياحة: 45 ألف معتمر في موسم العمرة الهجري

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

للأردنيين .. أسعار الذهب محلياً اليوم

عاجل

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

الأحد، 31-12-2023 10:11 ص

الجمارك: 127 شركة أدرجت في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي

12202213175127929811836


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إدراج (9) شركات في برنامج القائمة الذهبية في عام 2023 بعد ادراج (3) شركات في الأسبوع الأخير من العام الجاري ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج الى 127 شركة منذ انطلاق البرنامج في 2005.اضافة اعلان


وأدرجت دائرة الجمارك الأردنية في الآونة الأخيرة (3) شركات وذلك بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى التزام الشركات بالتشريعات الجمركية ومتطلبات الأمان الخاصة بإجراءات الاستيراد.

وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركات المدرجة أن هذا البرنامج يُقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة للتقدّم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات فضلاً عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي ويُعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1691921525707

العبداللات: التوجيهات الملكية مستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن

WibcL16tyzwOxczN2mLEDf8NnrdjEIxW7Lxl6k99

الدوريات الخارجية: 4 إصابات متوسطة بحوادث تصادم وتدهور وهذه أبرز الأسباب

7n2QflbLwuSAcZKqo4NuDdQSlBRnJO0hatvL0n4U

الدوريات الخارجية تحذر من تدني مدى الرؤية على الطريق الصحراوي

ع

وكلاء السياحة: 45 ألف معتمر في موسم العمرة الهجري

1220232814593793077973

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

١

السير تكشف سبب الازدحام المروري في شارع الاردن

أخبار متعلقة
28667edf-b2c5-49c5-80e4-eef3e9ddf776

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

GAasqUSW8AAfTlt

الخصاونة يؤكد أهمية التعاون في المشاريع الصديقة للبيئة

GAaqqiOXkAA0JL0

الخصاونة: الحكومة ماضية بتهيئة البيئة اللازمة لريادة الأعمال

IMG-20231123-WA0037

2.8 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني

dwar

اليرموك تُطلق حملة تبرعات عينية دعما لأهالي غزة

1701595776074

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز