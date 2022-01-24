الإثنين 24-01-2022
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الإثنين، 24-01-2022 01:11 م

الجمارك تخصص رقما للإبلاغ عن المخالفات الجمركية

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك عن تخصيص رقم هاتف جديد لتلقي البلاغات عن المخالفات الجمركية حيث تم تفعيل الرقم 105 بهدف تعزيز الشراكة مع القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور المواطنين في حماية الاقتصاد والمجتمع من الآثار التي يمكن أن تترتب على دخول وتداول البضائع المقلدة والمغشوشة وكذلك المواد الضارة بصحة المواطن.اضافة اعلان


ودعت الجمارك المواطنين بالإبلاغ عن أي معلومات في هذا الجانب على الرقم المخصص وتغليب مصلحة أبناءهم وحماية المجتمع من البضائع المهربة التي لم تتم إجازة دخولها للمملكة من الجهات الرقابية المختصة وكذلك المواد الضارة بصحة المواطن.

 




 

 


 

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