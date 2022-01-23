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الأحد، 23-01-2022 04:11 م

الجمارك تبرر إلغاء القوائم الاسترشادية

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الوكيل الإخباري - قال مساعد المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية أحمد العالم، الأحد، إن إلغاء القوائم الاسترشادية جاء لعدم سماح قانون الجمارك بتلك القوائم، إضافة إلى أن اتفاقية "جات" التي وقعها الأردن لا تسمح باستخدامها. 

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وأضاف العالم أنه "بعد إعادة الهيكلة الشاملة للتعرفة الجمركية أصبحت التعرفة لا تزيد عن 5% في معظم الشرائح، ولم يعد للتاجر إلا إثبات سعر الصفقة الحقيقي، وتقديم فواتير حقيقية حتى يتم احتساب رسوم جمركية عليها".


وأوضح العالم أن "القوائم الاسترشادية وضعتها دائرة الجمارك لموظفيها سابقا حتى يستطيعوا تقدير قيمة البضائع التي لم يثبت فيها سعر الصفقة"، مشيرا إلى أن دائرة الجمارك كانت تستخدم القوائم الاسترشادية في حال لم يقدم التاجر سعر صفقة حقيقي، وبالتالي تقوم الجمارك هي بعمليات التخمين للبضاعة؛ بسبب قصور التاجر بتقديم البضاعة لأسباب متعددة.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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