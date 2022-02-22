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الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) تُسلم مؤسسة الضمان (4) جوائز تميز دولية

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الثلاثاء، 22-02-2022 04:53 م

الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) تُسلم مؤسسة الضمان (4) جوائز تميز دولية

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الوكيل الاخباري - تسلمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء أربع جوائز عالمية بالتميز عن أربعة ممارسات فُضلى خلال احتفالية رسمية نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) في مقرها الرئيس في مدينة جنيف وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 شباط 2022.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة خلال مشاركته في تلك الاحتفالية أن فوز مؤسسة الضمان بشهادات التميز والتقدير الدولية يعتبر إنجازاً وطنياً قيّماً على المستوى الدولي والذي يُضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة، وأن هذا التميز يأتي نتيجة للجهود المتراكمة التي يبذلها العاملون بالمؤسسة في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها العزيز.

وبين الرحاحلة أن المؤسسة فازت بجميع الجوائز التي تقدمت بها خلال العام الماضي، حيث حصلت على جائزة مع تقدير خاص من قبل الجمعية لتميز المؤسسة بالتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها ومنافعها استجابة لاحتياجات متلقي الخدمة، وعلى جوائز تميز لكل من برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة لتمكين المرأة، وتأسيس الفرع الرقمي باعتباره آلية جديدة لمواجهة التحديات، وبرنامج استدامة التشاركي بين الحكومة والمؤسسة المتعلق بدعم استدامة القطاع الخاص.

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