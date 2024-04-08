الجمعية الفلكية الأردنية ترصد اليوم الكسوف الكلي للشمس من أمريكا

الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي إن اليوم يصادف الكسوف الكلي للشمس والذي سيرى من المكسيك وأمريكا الشمالية.

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وأضاف السكجي في بيان أن الجمعية الفلكية الأردنية أرسلت عضو الجمعية إلى مكان الكسوف الكلي للشمس لرصده



ويشهد العالم كسوفًا كليا للشمس اليوم الاثنين 8 نيسان/أبريل 2024، وهذا الكسوف الكلي يشاهد من المكسيك وأمريكا الشمالية، ولا يرى من المنطقة العربية، حيث سيقوم قرص القمر بالمرور أمام قرص الشمس فيحجبه ولفترة محدودة، وتظلم السماء كما في الفجر او الغسق، حيث تختلف نسبة الحجب بحسب الموقع الجغرافي على الأرض وفق السكجي.



وأضاف "أن الكسوف سيكون أول كسوف كبير للشمس منذ عام 2017 مرئيا من المكسيك و15 ولاية أمريكية وجنوب شرق كندا."



وتابع " يبدأ الكسوف الكلي في أول منطقة في المكسيك وشمال أمريكا الساعة 7:38 م وينتهي في آخر منطقة 10:55 م بتوقيت الأردن، و مدة الكسوف الكلي تقريبا ما بين 4-5 دقائق ، ويكون أقصى كسوف كلي الساعة 9:17 مساء وهذا هو نفس الزمن الحسابي للاقتران المركزي أو تولد هلال شهر شوال، ولا يعتد به من النواحي الشرعية بشكل عام لان الفيصل هو الرؤية الشرعية. "



وختم " للتفرقة بين بين الكسوف الكلي والاقتران المركزي، هو ان في الاقتران يميل مستوى مدار القمر حول الأرض يميل 5.1 درجة عن المستوى الكسوفي (مدار الأرض حول الشمس) ، فإن شرط حدوث الكسوف والخسوف، هو وقوع الأجرام السماوية (الشمس والأرض والقمر) على استقامة واحدة تماما لا يتحقق دائما."



