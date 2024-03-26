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الثلاثاء، 26-03-2024 07:11 ص

الطعاني: رؤية البدر مكتملا يوم أمس تثبت صحة بداية شهر رمضان في الأردن

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الوكيل الإخباري- قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو الجمعية الفلكية الأردنية، ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي عبد الكريم الطعاني إن ظهور بدر شهر رمضان كاملاً في سماء الأردن والمنطقة العربية مساء أمس الاثنين، يؤكد دقة تحديد بداية شهر رمضان في الأردن. 

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وأضاف أن القمر بلغ مرحلة البدر التام، بنسبة إضاءة تصل إلى 100%، مؤكداً أن اليوم الثلاثاء، 15 رمضان، يمثل منتصف شهر رمضان لهذا العام.


وذكر أن بدر الليلة الماضية هو بدر صغير Micro Moon لأنه بأبعد نقطة له عن الارض بحوالي 405 ألف كم تسمى نقطة الأوج نتيجة مداره الشبه اهليجي لذلك نراه أصغر حجما وأقل لمعان وهو في طور البدر.


وختم "هلال بداية شهر شوال سوف يغيب يوم الاثنين الموافق 8 نيسان قبل غروب الشمس في تمام الساعة 6:55 دقيقه مساءا، وعليه سوف يكون العيد يوم الأربعاء 10 نيسان."

 



 




 

 


 

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