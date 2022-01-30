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الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا تطلق مشروع التراث لأجيال اليمن

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الأحد، 30-01-2022 09:40 م

الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا تطلق مشروع التراث لأجيال اليمن

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 الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، وبحضور وزير التربية والتعليم للجمهوريّة اليمنيّة طارق العكبري، إطلاق الجمعيّة، اليوم الأحد، مشروع "التراث لأجيال اليمن"، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويموله التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع(ALIPH) ، بالتعاون مع وزارة التربيّة والتعليم في الجمهوريّة اليمنيّة.

ينبثق هذا المشروع عن الجهود الإقليمية التي تقوم بها الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا في سبيل حماية التراث الثقافي ونشر الوعي به، حيث ستقوم الجمعيّة بتطوير برنامج تعليمي لا منهجي للأطفال من الفئة العمرية (7-12) في اليمن على خُطى برنامج الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا.

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