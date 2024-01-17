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الجيش: إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس

الأربعاء، 17-01-2024 01:22 م

الجيش: إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس

بيان الجيش 1


الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

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وأشار المصدر إلى أن حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية سامية.


وبين المصدر أن مواطناً غزياً كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان.


وأشار المصدر إلى أن المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم سيواصل القيام في تأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، تحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية، وأن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.


وأكد المصدر كذلك بأن الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة جراء هذا العدوان، مشددا على ضرورة امتثال اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الانساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ اية اجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.


 




 

 


 

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