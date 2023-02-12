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الأحد، 12-02-2023 11:24 ص

الجيش: إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين في محاولة تهريب من سوريا

جيش جديد


الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية صباح اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”.


وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (181) كف حشيش، و (179.000) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


 




 

 


 

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