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الأربعاء، 07-07-2021 07:28 م

الجيش يتسلم دفعة جديدة من الآليات العسكرية عبر ميناء العقبة

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الوكيل الاخباري - تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الدفعة الأولى من آليات نوع همر وعددها 113 آلية عن طريق ميناء العقبة، وذلك ضمن خطط التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة لتعزيز القدرات العسكرية لقواتها.اضافة اعلان


وقال مدير التخطيط والتنظيم في القيادة العامة للقوات المسلحة، إنّ الآليات تعتبر مقدمة لعدد من الآليات التي سيتم تزويدها لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، من خلال الشراء المباشر سواء عن طريق الشركات المصنعة أو من خلال برامج التعاون مع دول".

وأضاف، أنه تم تزويد القوات المسلحة بالآليات العسكرية، وتم نقل جزء منها إلى مستودعات القوات المسلحة، حيث سيتم نقل باقي الآليات خلال الأيام المقبلة.

 




 

 


 

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