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الإثنين، 06-06-2022 05:57 م

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار بلال الشوفيين - صور

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الوكيل الاخباري - شيّعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد فوزان المطر في محافظة عمّان، والذي استشهد صباح يوم الأحد أثناء جولة تدريبية، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة المشقر/ عمان، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.

وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين في محافظة عمّان.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون.

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