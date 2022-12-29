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الخميس، 29-12-2022 05:20 م

الجيش يضبط مهربا وكميات كبيرة من المخدرات

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص بقصد اجتياز الحدود وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”.

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (300) ألف حبة كبتاجون، و (730) كف حشيش، وتم تحويل المتسلل والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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