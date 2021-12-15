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الأربعاء، 15-12-2021 08:07 ص

الجيش ينفي خبر إطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين

الجيش


الوكيل الاخباري -صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، عدم صحة الخبر المتعلق بإطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية، والتي تداولته المواقع الإعلامية وتناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وبين المصدر أنه وفي تمام الساعة ١١٣٩ من صباح يوم أمس الثلاثاء حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الاسرائيلي (وادي قليد) حيث قام نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهيبيه للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو اجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على امن وسلامة الحدود.

وصادف بالإثناء مرور دورية اسرائيلية في الطرف المقابل اثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الاسرائيلي دون حدوث اي احتكاك.

وتوكد القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي بانها مستمرة بالتأكيد على كافة تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم وبما يضمن سلامة واستقرار وامن المملكة وحدودها.

كما وتؤكد بأن الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي، داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها.


 




 

 


 

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