الجمعة 19-11-2021
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الجمعة، 19-11-2021 03:37 م

وصول القوات المصرية المشاركة في تمرين العقبة ٦

جيشش


الوكيل الإخباري - وصلت اليوم الجمعة نخبة من القوات المسلحة المصرية المشاركة في فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة/٦، وكان في استقبالهم عند الوصول مساعد رئيس هيئة تدريب اللواء أركان حرب أشرف هلال وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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ويأتي هذا التمرين استمراراً لسلسلة التمارين المشتركة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري الأردني/المصري لتنفيذ تدريبات عسكرية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مجال العمليات المشتركة في ظروف الحرب التقليدية وغير التقليدية بما يحاكي طبيعة الظروف الحالية والمستقبلية في بيئة العمليات براً وبحراً ومسنداً بجهدٍ جوي من الجانب الأردني لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية والجاهزية وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


ويشتمل التمرين الذي يستمر لأسبوعين تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة والتدريب للصفوف البرية والبحرية وفق تسلسل مجريات التمرين والخطط المعدة لها مسبقا مع القوات المسلحة المصرية الشقيقة، لتلبية الأهداف التي رسمتها القيادتان في البلدين الشقيقين.


 




 

 


 

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