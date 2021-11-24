الجيش ينفي صرف 20 ألف دينار لأي رياضي من منتسبيه يحقق إنجازا

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي اليوم الأربعاء، عدم صحة الخبر حول تقديم مكافأة مالية لأي رياضي في القوات المسلحة يحقق إنجازاً رياضياً بمبلغ (20) ألف دينار، والتي تداولتها المواقع الإعلامية وتناقلتها عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.



وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي وضرورة التأكد من مصداقيتها قبل نشرها، علماً بأن القوات المسلحة الأردنية ماضية في دعم المتميزين في المجال الرياضي من منتسبيها.

اضافة اعلان