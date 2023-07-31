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الإثنين، 31-07-2023 03:58 م

الجيولوجيين تناقش قضايا متعلقة بدراسة تخصص الجيولوجيا في الجامعات

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الوكيل الإخباري- التقى نقيب الجيولوجيين، خالد الشوابكة أمس الأحد ، رئيس وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ، ورئيس لجنة التربية، عادل الربضي، لمناقشة مواضيع متعلقة بتخصص الجيولوجيا في الجامعات الأردنية.اضافة اعلان


وناقش الشوابكة عددا من القضايا التي تهم مهنة الجيولوجيا والجيولوجيين، بما في ذلك سياسة قبول الطلبة في تخصص الجيولوجيا في الجامعات الأردنية وتقييد دراسة الجيولوجيا لحملة شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط.

كما تم التطرق إلى ضرورة رفع المستوى العلمي والأكاديمي لخريجي تخصص علوم الأرض والبيئة في الجامعات الأردنية من خلال توصيات يتم تقديمها من قبل النقابة إلى مجلس التعليم العالي. تشمل هذه التوصيات خططًا دراسية متطورة تعتمد التدريب المتخصص كجزء أساسي من متطلبات التخرج، وتتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل وخارج الوطن.

في نهاية اللقاء، أعرب رئيس وحدة تنسيق القبول الموحد عن دعمه الكامل لمطالب النقابة في جميع المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع

 




 

 


 

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