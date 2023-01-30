الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : بداية عدم الاستقرار الجوي وعودة الامطار إلى المملكة - فيديو

إصابات بحادث سير في اربد - صور

وزير الأوقاف: 17% من موازنة الوزارة مخصصة للمسجد الأقصى

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفاة طفل 5 أعوام إثر حادث دهس في إربد

أمير قطر يعزي ملك السعودية

توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اطلاق الموقع الرسمي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

اغلاق جسر شارع الستين بالسلط لـ 5 أيام

المصري: يجب التنبّه للخطر الإسرائيلي والأردن لا يستطيع إلغاء وادي عربة

الإثنين، 30-01-2023 03:32 م

المصري: يجب التنبّه للخطر الإسرائيلي والأردن لا يستطيع إلغاء وادي عربة

WhatsApp-Image-2023-01-30-at-3.20.38-PM-1


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ان الأردن لا يستطيع إلغاء اتفاقية وادي عربة لاعتبارات سياسية ودولية، بالرغم من كل الظروف القائمة التي سببتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

اضافة اعلان


وشدد المصري في جلسة حوارية حول تطورات المشهد الفلسطيني الأخير اليوم الإثنين في مؤسسة”مسارات” للتنمية والتطوير والتي شارك فيها عدد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين على ضرورة التنبه للخطر الإسرائيلي تجاه فلسطين والأردن الذي تقوده حكومة نتنياهو المتطرفة.


وأشار إلى أن أعضاء هذه الحكومة الإسرائيلية المتشددة ورئيسها هم من قتلوا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين وهم من عطلوا السلام في المنطقة، لافتا إلى انهم يعملوا على تغيير النظام الأساسي الإسرائيلي، لهذا هم خطر على الأردن.


وحذر المصري من خطورة أفعال الإسرائيليين وما يخططوا له تجاه الأردن لأنه مستهدف منهم، مشيرا إلى أن فلسطين قضية الأردن الأولى ولكن لابد من حماية الأردن وهذه أولوية مطلوبة من الجميع ودور الدبلوماسية الأردنية، بالرغم من تناقض الأطراف الأخرى في المنطقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

إصابات بحادث سير في اربد - صور

1909481799

الجامعة الهاشمية: إعلان قوائم الطلبـة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

1220222117016774512971

شاهد : بداية عدم الاستقرار الجوي وعودة الامطار إلى المملكة - فيديو

bd4bfa9c-167781

وزير الأوقاف: 17% من موازنة الوزارة مخصصة للمسجد الأقصى

CPA_01.3911de42

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

5c4e895a-المركز-الوطني-لحقوق-الإنسان-أرشيفية

الوطني لحقوق الإنسان: معنيون بنشر المعرفة الحقوقية حول حقوق الإنسان

أخبار متعلقة
4202210115457601313215

الضريبة : صرف الرديات على الموازنة الجديدة بعد إقرارها

2022-07-05_12-22-39_599801

تصنيف الأردن بالمرتبة 57 عالمياً على مؤشر الدول الأكثر أماناً لعام 2022

ffffff

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

1120221692747602874733

ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة في مراقبة الشركات 67 % عام 2022

main_image5de0c3c162d48

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

main_image5bb116b85b3c5

مصدر حكومي يوضح حول ما يتم تداوله عن العفو العام