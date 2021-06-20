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الأحد، 20-06-2021 01:26 م

الحاج توفيق: لدينا تحفظات على (ضريبة المبيعات) المعدل

من-هو-خليل-الحاج-توفيق-ويكيبيديا


الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة لديها تحفظات وملاحظات  على مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، سيتم صياغتها ورفعها للجهات المعنية.اضافة اعلان


وأشار الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى ان الغرفة تلقت كذلك ملاحظات وتحفظات تتعلق بمشروع القانون جاءت من منتسبيها واعضاء الهيئة العامة لديها وبعض رؤساء النقابات.

وبين ان الغرفة ستدعو خلال الايام المقبلة الى حوار خبراء بالضريبة حول مشروع القانون، ليتم لاحقا صياغة مقترحاتها وملاحظاتها وتحفظاتها على مشروع القانون ورفعها الى وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومناقشتها معهم.

 




 

 


 

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