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الثلاثاء، 11-07-2023 10:58 ص

الحبس لموظفين تلاعبوا في بصمة الدوام بالاردن !

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الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس على أربعة موظفين في وزارة العدل ويعملون في قصر العدل؛ وذلك لتلاعبهم في نظام البصمة المخصصة لدوام الموظفين.

وبين القرار : «انه جرى التلاعب بآلة البصمات من خلال احد الموظفين والتلاعب بإجازات وعطل موظفين مما لاحظه احد الموظفين الآخرين حيث شكلت لجنة داخلية للتحقيق والتي منحتهم عقوبة إدارية، إلا أن الوزارة لم ترتض بهذه العقوبة ليتم تحويلهم للقضاء والذي أصدر عليهم حكما بالحبس عام لكل منهم بتهمتي مخالفة قانون الجرائم الالكترونية المتمثلة بالدخول الغير مصرح خلافا لإحكام المادة 3 من قانون الجرائم الالكترونية والإهمال بالواجبات الوظيفية والذي لحق عنها الضرر بأموال الدولة  .

والأربعة المدانون منهم مسؤولة إدارية وزوج وزوجته وموظف رابع حيث تم إصدار الحكم عليهم بالحبس لعام وتضمينهم الضرر الذي لحق بالدولة وهي بدل رواتب الإجازات التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة والبالغة قرابة ال400 دينار حيث يعتبر القرار قابلا للاستئناف.

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