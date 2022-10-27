الحبس 6 سنوات لمتهم بزراعة الماريجوانا بقصد ترويجها

الوكيل الإخباري - أيّدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة بحبس متهم 6 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، بعد أن ضبط في منزله أشتال من مادة الماريجوانا المخدرة والتي وصل وزنها إلى ما يزيد على 8 كيلو غرامات، بالإضافة إلى كيسَين يحتويان على المادة ذاتها لكنها كانت مجففة، وذلك بقصد ترويجها.

اضافة اعلان



وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهم ثلاث تهم؛ هي زراعة أشتال نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بقصد الاتجار، بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار وتعاطي المواد المخدرة.



وبعد إجراء محاكمة للمتهم، قنعت المحكمة أمن الدولة بوقائع أن المتهم من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات ومن متعاطيها وبتاريخ 29/6/2021 جرى إلقاء القبض على المتهم بداخل منزله، وبتفتيش منزله تم ضبط أشتال كبيرة الحجم من مادة الماريجوانا مزروعة ومروية بداخل أحواض وأكياس بلاستيكية وكيسين بداخلهما مادة الماريجوانا المجففة كانت معدة ومجهزة للبيع، إلا أنه ولأسباب خارجة عن إرادته تمثلت بإلقاء القبض عليه وضبط المواد المخدرة، الأمر الذي حال دون إتمامه عملية بيعه لمادة الماريجوانا المخدرة وبوزن ما تم ضبطه من مادة الماريجوانا المخدرة بلغ (8200) كغم وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.



ووجدت المحكمة أن أركان وعناصر تهمة (زراعة أشتال المارغوانا) تدخل ضمن أركان وعناصر التهمة الثانية وهي (الشروع الناقص ببيع المواد المخدرة بقصد الاتجار)، وقررت حبسه مدة 6 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار.

الغد