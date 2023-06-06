مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين يزور متحف الدبابات الملكي

الوكيل الإخباري - اطلع مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال زيارته أمس الاثنين، متحف الدبابات الملكي، على المهام والواجبات والرسالة التي يؤديها المتحف، والجهود التي يقدمها للزوار.

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وبين مدير عام المتحف المهندس ماهر الطراونة أن مهمة المتحف تتمثل في جمع وترميم وحفظ وعرض الدبابات والآليات المدرعة العسكرية، لتوفير تجربة تعليمية واستكشافية للزوار، وتعزيز فهمهم للدور الذي تلعبه الدبابات والآليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية في تشكيل الأردن الحديث في ظل الصراعات الإقليمية والعالمية، وأن يكون متحفا رائدا على الصعيدين الإقليمي والدولي من حيث مقتنياته وخدماته التعليمية وتطبيقاته التقنية، ومركزاً لحفظ التاريخ العسكري الأردني.



واستمع الشوبكي إلى إيجاز قدمه العقيد المتقاعد زياد الغرير، عن المتحف الذي أنشئ لتوثيق وعرض تطور تاريخ الدبابات عالمياً، وتاريخ الجيش العربي، والمعارك التي خاضها منذ نشأة المملكة.



وأشاد الشوبكي بحرفية القائمين على المتحف في عرض الآليات والمعلومات التي من شأنها تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقائد، وإظهار دور القوات المسلحة الأردنية منذ تأسيسها وحتى الآن .