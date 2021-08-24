الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 02:45 م

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة عامل خلال عمله

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - خيم الحزن خلال الساعات الماضية على محافظة العقبة ، بعد وفاة عامل في الميناء خلال عمله .

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وفي التفاصيل ، فقد توفي عامل عشريني يعمل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، أثناء حمله لأجسام صلبة مساء أمس الاثنين .

 

وقد تم نقل الشاب إلى أحد مستشفيات المحافظة لإسعافه ، لكنه سرعان ما توفي متأثرا بإصابته .

 

وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشاب ، على وقع المطالب بتوفير مقومات السلامة العامة للعاملين في الشركة أمام استياء واضح حيال الحادثة .

 

وانهالت التعليقات على الخبر ، الأمر الذي شكل صدمة لعائلة الشاب ومحبيه .

 

 

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