991 باخرة أمت ميناء العقبة في 7 أشهر بنسبة زيادة بلغت 9%

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد البواخر التي أمت ميناء العقبة لتصل إلى 991 باخرة، وبنسبة زيادة بلغت 9 بالمئة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، اليوم الأحد، إن ميناء العقبة يشهد نشاطا متناميا العام الحالي بفضل الإجراءات الرسمية التي دفعت تجاه عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الإغلاقات التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن الأرقام الأخيرة بشكل عام تدعو إلى التفاؤل.



ووصلت إلى ميناء العقبة 991 باخرة في 7 أشهر من العام الحالي، بزيادة 79 باخرة عن العام الماضي الذي أمت فيه ميناء العقبة عن الفترة نفسها 912 باخرة، وفق الدلابيح.



وأضاف أن مجموع البضائع التراكمية التي جرى مناولتها عبر ميناء العقبة وصل حتى تموز من العام الحالي إلى 8 ملايين طن، بزيادة 3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي الذي وصلت فيه عن الفترة نفسها 7ر7 مليون طن، مشيرا إلى أن الصادرات زادت كذلك في الفترة نفسها بنسبة 8 بالمئة، بينما شهدت المستوردات زيادة قدرها 1 بالمئة.



وارتفعت حركة الركاب، بحسب الدلابيح، إلى نحو 57 ألف راكب في 7 أشهر، بزيادة قدرها 5 بالمئة عن الفترة نفسها من 2020 جراء عودة النشاط الملاحي للركاب بين العقبة ونويبع.

