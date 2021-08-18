الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض الدخل السياحي 44% خلال النصف الأول من العام الحالي

شاهد.. مواطن يعثر على طحالب داخل علبة عصير في عمان

15 % من الزوجات في الأردن يقررن لوحدهن كيفية التصرف بأموالهن

وفاتان و753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قرابة 85 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في العقبة

مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية الاستثمار بالنحاس والمنغنيز

هذا ما فعلته سيدة بعد عثورها على الكلب الذي اشعل مواقع التواصل

بلعاوي لـ الوكيل : الجرعة المعززة من لقاح كورونا ترفع الأجسام المضادة من 50 إلى 100 ضعف

الحكومة تعين سفيرين لبريطانيا والنرويج

الحكومة تقر خطة تطوير السياحة في محافظة جرش

عاجل

شاهد.. مواطن يعثر على طحالب داخل علبة عصير في عمان

الأربعاء، 18-08-2021 01:41 م

قرابة 85 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في العقبة

611cd43db72b1


الوكيل الاخباري- تلقى نحو 85 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في محافظة العقبة، وذلك منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، وفق مدير مديرية الصحة في العقبة عدنان عباس، الأربعاء.اضافة اعلان


وقال عباس، "منذ بداية الحملة، من أخذ الجرعة الأولى نحو 85 ألفا، ومن أخذ الجرعتين نحو 65 ألفا"، وأوضح أن "معظم حالات التطعيم حاليا في العقبة هي للجرعة الثانية"، متوقعا أن يصل عدد متلقي الجرعتين من اللقاح إلى 85 ألفا مع نهاية الشهر الحالي.

وتلقى نحو 4 آلاف طفل أعمارهم بين 12-18 عاما اللقاح المضاد للفيروس في العقبة، وذلك من أصل 18 ألفا وفق عباس الذي قال "من عمر 12-15 تم تطعيم نحو ألف، ومن 15-18 تم تطعيم 3 آلاف".

وأشار عباس إلى أن الأطفال متلقي اللقاح جميعهم طلبة مدارس. وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للموافقة على تلقي أبنائه لقاح كورونا.

وتحدث عن خروج فرقة متجولة من العقبة إلى منطقة وادي عربة الأربعاء؛ لإعطاء لقاح كورونا، والخميس ستذهب هذه الفرقة إلى منطقة الديسي.

لقاح للمصريين

ويُعطي الأردن اللقاح بجرعتيه للمصريين القادمين إليه.

وقال عباس "منذ بداية شهر آب/أغسطس الحالي، بدأ دخول المصريين (إلى الأردن) ويخضعون للحجر الصحي لـ 14 يوما"، مشيرا إلى أن "من أخذ جرعة واحدة من المطعوم، ومضى عليه 21 يوما نعطيه الجرعة الثانية، ويأخذ شهادة من الأردن" حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خمسين

15 % من الزوجات في الأردن يقررن لوحدهن كيفية التصرف بأموالهن

الطفيلة

مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية الاستثمار بالنحاس والمنغنيز

820211803944325877394

هذا ما فعلته سيدة بعد عثورها على الكلب الذي اشعل مواقع التواصل

الوكيل لقاح

بلعاوي لـ الوكيل : الجرعة المعززة من لقاح كورونا ترفع الأجسام المضادة من 50 إلى 100 ضعف

رئاسة

الحكومة تعين سفيرين لبريطانيا والنرويج

3202128193134869949694

الحكومة تقر خطة تطوير السياحة في محافظة جرش

أخبار متعلقة
باخره

باخرة تحمل سياحاً سعوديين تصل العقبة

unnamed

سلطة العقبة: استكمال التعيين بداية أيلول ونقل موظفي شراء الخدمات

الصحة

مراكز تطعيم كورونا لمن هم فوق 18 عاما بدون موعد الجمعة - اسماء

6

تلقي 12757 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

7202120183437969470477

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 1

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم