قرابة 85 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في العقبة

الوكيل الاخباري-

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تلقى نحو 85 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في محافظة العقبة، وذلك منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، وفق مدير مديرية الصحة في العقبة عدنان عباس، الأربعاء.وقال عباس، "منذ بداية الحملة، من أخذ الجرعة الأولى نحو 85 ألفا، ومن أخذ الجرعتين نحو 65 ألفا"، وأوضح أن "معظم حالات التطعيم حاليا في العقبة هي للجرعة الثانية"، متوقعا أن يصل عدد متلقي الجرعتين من اللقاح إلى 85 ألفا مع نهاية الشهر الحالي.وتلقى نحو 4 آلاف طفل أعمارهم بين 12-18 عاما اللقاح المضاد للفيروس في العقبة، وذلك من أصل 18 ألفا وفق عباس الذي قال "من عمر 12-15 تم تطعيم نحو ألف، ومن 15-18 تم تطعيم 3 آلاف".وأشار عباس إلى أن الأطفال متلقي اللقاح جميعهم طلبة مدارس. وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للموافقة على تلقي أبنائه لقاح كورونا.وتحدث عن خروج فرقة متجولة من العقبة إلى منطقة وادي عربة الأربعاء؛ لإعطاء لقاح كورونا، والخميس ستذهب هذه الفرقة إلى منطقة الديسي.لقاح للمصريينويُعطي الأردن اللقاح بجرعتيه للمصريين القادمين إليه.وقال عباس "منذ بداية شهر آب/أغسطس الحالي، بدأ دخول المصريين (إلى الأردن) ويخضعون للحجر الصحي لـ 14 يوما"، مشيرا إلى أن "من أخذ جرعة واحدة من المطعوم، ومضى عليه 21 يوما نعطيه الجرعة الثانية، ويأخذ شهادة من الأردن" حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية.