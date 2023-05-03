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الأربعاء، 03-05-2023 12:10 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الفتى زيد شطناوي

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الوكيل الاخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفتى زيد أحمد شطناوي (15عاما) في منطقة الصريح بمحافظة إربد.

وروى مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الفتى زيد توفي بعد صراع مرير مع المرض لمدة 6 أشهر.

وأضافوا أن زيد طالب مدرسة مثابر ومتميز وخلوق، حارب المرض منذ اصابته به وحتى آخر لحظة من حياته لكن المرض كان أقوى منه.

وبينوا أن زيد اتسم بالقوة والطاقة الايجابية رغم معاناته مع المرض ، لكن قدر الله شاء.

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وأفادوا ان الدفن سيكون اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الصريح الجنوبي الكبير.


ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفتى بكلمات مؤثرة حيث انه لا زال بعمر الزهور.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الفتى سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


 




 

 


 

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