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الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

الأحد، 27-11-2022 07:34 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

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الوكيل الاخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب محمد عربيات في محافظة البلقاء بعد اسبوعين من زفافه.

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ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الشاب عربيات ثلاثيني توفي جراء اختناق من غاز التدفئة،  الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك.

 

وأضافوا أن زوجته ترقد على سرير الشفاء في المستشفى بقسم العناية الحثيثة.

 

وفي تاريخ 14 من الشهر الجاري، نشر الشاب محمد عربيات منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، أعلن فيه عقد قرانه.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


 




 

 


 

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