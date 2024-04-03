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الأربعاء، 03-04-2024 03:05 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الاستاذ ياسر نشوان

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الاستاذ ياسر نشوان .

وقال احد تلاميذه لـ "الوكيل الإخباري" ان الفقيد  كان يعمل مدرس للغة الانجليزية في مدارس مخيم الوحدات وتوفي يوم أمس اثر صراع مع المرض  .

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ونعت الهيئتان التدريسية والإدارية في مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الأولى الأستاذ ياسر نشوان، وقالت في نص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "وإذ نحن ننعى الأستاذ الفاضل، نستذكر سنواته الطويلة في العطاء والإخلاص والتفاني في خدمة أبنائنا الطلبة اللاجئين في مخيم الوحدات، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويجزيه الخير والثواب عما قدمه من خدمات جليلة للطلبة ولأبناء المخيم."

ونعاه العديد من طلابه وأقاربه، مستذكرين حسن أخلاقه وطيب أثره.

 

تم دفن ياسر بمقبرة سحاب واقامة بيت عزاء له

انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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