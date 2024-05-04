السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وفد قطري إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات

صورة- وفاة أحد أهم شعراء السعودية

هكذا بلغ سعر الليرة الذهبية في الاردن

اليوم الـ 211 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

رئيس جامعة شيكاغو: المخيم الاحتجاجي لا يمكن أن يستمر

تراجع زوار وادي رم 71% خلال 4 أشهر

بعد رصد 75 حالة .. بيان سعودي جديد بشأن آخر مستجدات واقعة التسمم في الرياض

عمر العبداللات يغني دعماً لأطفال السرطان في الاردن وغزة

نقابة الأطباء تنعى الطبيب الفلسطيني عدنان البرش

طولكرم: انتشال جثمان شهيد من داخل المنزل الذي هدمه الاحتلال

السبت، 04-05-2024 06:00 ص

الاحتلال يشرع بهدم المنزل المحاصر شمال طولكرم

الاحتلال٦


الوكيل الاخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا في الحي الشرقي من بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم المنزل بعد أربع ساعات من الحصار المشدد عليه، وتجريف أسواره الخارجية وبعض الطرق في محيطه.


وكانت قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى بلدة دير الغصون وحاصرت المنزل، قبل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على اسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدف المنزل المحاصر بوابل من الرصاص وقنابل "الانيرجا"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المكان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6635e139d9199

وفد قطري إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات

405528

اليوم الـ 211 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

222

رئيس جامعة شيكاغو: المخيم الاحتجاجي لا يمكن أن يستمر

طولكرم 2.jpg-b8831753-3a03-45f6-b265-c2aaaca2e165.jpg-d0149511-4b3f-485e-a6f1-384085fe15f4

طولكرم: انتشال جثمان شهيد من داخل المنزل الذي هدمه الاحتلال

1714799572931

اجتماع لمجلس الأمن بشأن غزة خلال الأسبوع الحالي

بايدن

مشرعون ديمقراطيون لبايدن: ثمة أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي

أخبار متعلقة
1102001970

جيش الاحتلال يقر بإغتيال 10 فلسطينيين في العملية المستمرة بمخيم طولكرم

٢

شهداء واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بمخيم نور الشمس

الاحتلال٦

الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود خلال عملية بالضفة الغربية

اسعاف ٢

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 6 شبان شرق طولكرم