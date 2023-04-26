الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطبيبة الأردنية عنود في قطر

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة عنود عاطف العساف (29 عاما) يوم أمس الثلاثاء في دولة قطر.



ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن العساف تتخصص بطب الاطفال في دولة قطر وتوفيت بحادث مؤسف.



بدورها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم نقل جثمان الشابه العساف إلى الأردن عند انتهاء الإجراءات من الجانب القطري وذلك بناءا على طلب ذوي المتوفية .



وتداول رواد مواقع التواصل صور الشابه التي توفاها الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسها ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان .