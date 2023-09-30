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السبت، 30-09-2023 11:56 م

الحسين للسرطان تنفذ فعالية بيئية صحية بإربد

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الوكيل الاخباري- نفذ مثقفو التوعية بمؤسسة الحسين للسرطان وبالتعاون مع جالكسي بارك إربد مساء اليوم السبت، فعالية بيئية صحية ضد السرطان بعنوان "فكّر بالأخضر" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الصحية.

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وخلال الفعالية التي حضرها حشد من المواطنين بمحافظة إربد، تم توزيع منشورات توعوية عن مرض السرطان، فيما قامت العاملات في مجال التثقيف من مؤسسة الحسين للسرطان بشرح مفصل عن مخاطر ومسببات السرطان، وأهمها خطر التدخين على صحة وجسم الإنسان.


كما اشتملت الفعالية على تنظيم مسابقة علمية بعنوان "سؤال وجواب"، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الحضور.


وفي نهاية الفعالية تم توزيع العديد من الجوائز والهدايا على المشاركين الفائزين.

 




 

 


 

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