الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

الحسين للسرطان يوقع اتفاقية تعاون مع الألماني للأبحاث

أول رحلة طيران من أبو ظبي تحطّ الخميس في العقبة

تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك الاثنين - أسماء

الأشغال تكشف موعد صرف مستحقات مقاولي مشروع الباص السريع

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

حركة نشطة بالأسواق بعد صرف رواتب الموظفين

اجتماع للجنة الأوبئة بعد العيد.. ولا قرار بإلغاء الكمامة حتى الآن

الأحد، 24-04-2022 05:57 م

الحسين للسرطان يوقع اتفاقية تعاون مع الألماني للأبحاث

4202215185142902567790



الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وقع مركز الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع المركز الألماني لأبحاث السرطان.

وتهدف الاتفاقية، التي جرى توقيعها في مركز الحسين للسرطان إلى تعزيز التعاون في مجال أبحاث السرطان؛ حيث نصت على المساهمة في إيجاد استراتيجيات للوقاية من السرطان، من خلال تفعيل إعداد الأبحاث بين الجانبين، وتطوير تقنيات تشخيص السرطان، وتدريب الكوادر الطبية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لتبادل البيانات البحثية لدراسة جينات لأورام الدماغ.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1650804471609

فريق زها الثقافي يفوز بجائزة التميز الهندسي على مستوى العالم

تن

أول رحلة طيران من أبو ظبي تحطّ الخميس في العقبة

c

الورش الاقتصادية: توفير مصادر للمياه بطريقة غير تقليدية

إجازة-عيد-الفطر-في-المملكة-العربية-السعودية-للعام-1443هـ

تعرّف على أيام العطل الـ 9 التي يترقبها الأردنيين الاسبوع المقبل

F2E29650-DFAC-4526-B7BA-A285C6FB15BD

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر

36a554a1-whatsapp-image-2021-02-09-at-12.57.02-pm

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك الاثنين - أسماء

أخبار متعلقة
main_image625ec1984f01b

نائب الملك يزور مركز الحسين للسرطان

0L5A3083

الهواري: نهضة في مستشفيات البشير