الحسين للسرطان يوقع اتفاقية تعاون مع الألماني للأبحاث



الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وقع مركز الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع المركز الألماني لأبحاث السرطان.



وتهدف الاتفاقية، التي جرى توقيعها في مركز الحسين للسرطان إلى تعزيز التعاون في مجال أبحاث السرطان؛ حيث نصت على المساهمة في إيجاد استراتيجيات للوقاية من السرطان، من خلال تفعيل إعداد الأبحاث بين الجانبين، وتطوير تقنيات تشخيص السرطان، وتدريب الكوادر الطبية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لتبادل البيانات البحثية لدراسة جينات لأورام الدماغ.

اضافة اعلان