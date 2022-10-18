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الثلاثاء، 18-10-2022 04:51 م

الحكم على 3 متهمين من 10 - 20 سنة نقلوا حبوبا مخدرة إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارها بوضع 3 متهمين نقلوا حبوب الكبتاغون المخدرة من الحدود الشمالية الأردنية إلى داخل الأردن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، وغرامة 10 آلاف دينار والرسوم، لمتهمين.

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كما أصدرت المحكمة قرارها بحق المتهم الثالث صاحب كمية الحبوب المخدرة بالوضع بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وغرامة 20 ألف دينار.


وفيما يتعلق بالوقائع التي خلصت إليها المحكمة وقنعت بها، وجدت أن المتهم الثالث يملك كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة ويرغب بنقلها داخل الأردن لغايات الاتجار بها، فوكل للمتهمين الأول والثاني نقل الحبوب، وأثناء نقلها ألقي القبض عليهما في منطقة شارع 100، وضبط بحوزتهم 19 ألف و650 حبة كبتاغون.


وعقدت الجلسة برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية القاضين المقدم الدكتور أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان.

 




 

 


 

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