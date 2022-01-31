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الإثنين، 31-01-2022 06:22 م

الحكومة : إلغاء الحجر المؤسسي للقادمين من دول إفريقية

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري -  ألغى الأردن، إجراءات الحجر المؤسسي، للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية (جنوب افريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا)، حسب مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي.

وقال البلبيسي، لـ “المملكة“، إنّ القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، برفع الحظر على القادمين من دول جنوب القارة الإفريقية.

وأشار، إلى أن المتحور أوميكرون اصبح السائد في دول العالم، وليس فقط دول جنوب القارة الإفريقية.

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