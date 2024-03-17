الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ارتفع في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي إلى 805 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 799 دولار .



ووفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة حول أسعار المحروقات عالمياً فإن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 95 ارتفع كذلك إلى 846 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول من شباط الذي بلغ 839 دولار، في حين انخفض سعر الديزل من 734 دولار للطن الى 730 دولارا.



وأوضحت الوزارة أن معدل سعر الكاز استقر عند 780 دولارا وارتفع سعر زيت الوقود من 439 دولار للطن إلى454 دولار.

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بالمقابل استقر سعر الغاز المسال في شهر آذار الحالي عند معدل سعر شباط الماضي والذي بلغ 648 دولارا.

من جهة أخرى انخفض معدل سعر خام برنت انخفاضا طفيفا في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي ليصبح 84 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 86 دولارا بنسبة انخفاض بلغت 2%.