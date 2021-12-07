الحكومة: ارتفاع الإيرادات المحلية لـ 880 مليون دينار

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المالية إن الايرادات المالية العامة ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 18.8% لتصل الى 880.3 مليون دينار.

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وبيّنت الوزارة أن الارتفاع يعود إلى تحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنحو 531.3 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بنحو 349 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس "أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة كما في تقديرات موازنة 2021، بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية".



أشارت إلى أن الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي ناتج عن ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، لتصل إلى نحو 1037 مليون دينار، مقابل 961.1 مليون دينار، أو ما نسبته 8% خلال نفس الفترة من عام 2020، وكما سجلت ما قيمته 896 مليون دينار أو ما نسبته 16% لنفس الفترة من عام 2019.



وأوضحت أن النفقات العامة ارتفعت بما قيمته 453.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونتيجة لتلك التطورات سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضاً بنحو 369.1 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 958.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.