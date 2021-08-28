الحكومة : الأردن جاهز لفتح القطاعات

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، أن الأردن جاهز لفتح القطاعات والغاء كافة اشكال الحظر في الاول من ايلول .



وقال البلبيسي خلال استضافته عبر المملكة، إن وضعنا الوبائي مطمئن لكن هذا الاطمئنان بحاجة الى عناصر تدعمه، وهي التزام المواطن بالاجراءات مؤكدا أن المواطن الأردني غير ملتزم.



وأضاف أن وضعنا فريد في العالم "والكل يحسدنا على هذا الوضع".

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