الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب اليوم الاثنين في المملكة

استحداث الفرع الزراعي في تربية معان

صدور تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

الإدارة المحلية تتعاون مع منظمات للسيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة

إعلان لافت من قوة الصواريخ الاسترايتجية السعودية

الحكومة تُخفض سعر الطحين 4.2 دينار للطن

الحسين للسرطان يزف البشرى: 90% نسبة الشفاء من سرطان الثدي في الأردن

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الزراعية في الأردن

الإثنين، 03-10-2022 09:35 ص

الحكومة تُخفض سعر الطحين 4.2 دينار للطن

سي34343434343434343434343434343434343434343434343434-75z2s4dfo4788ymd89z355r97b1697yfwwj9ymcc760


الوكيل الإخباري - خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر طن الطحين الموحد للشهر الحالي والمنتج من قبل جميع مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمقدار 4.2 دينار للطن.اضافة اعلان


وبحسب الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 155.2 دينار كحد أقصى، أي ما يعادل 7.7 دينار (للشوال ) وزن 50 كيلو، مقابل 159.4 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي لتسجل تراجعا بنسبة 3 %.

ويأتي تعديل أسعار الطحين بناء على تفويض من قبل مجلس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019 المتضمن تخفيض سعر طن الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل أسعار الطحين.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة-التربية

استحداث الفرع الزراعي في تربية معان

مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين -(أرشيفية)

صدور تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة

main_image633a851de2368

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

image (55)

تعطل حافلة على مدخل إشارة النشا

tbl_articles_article_26171_689ae7b7376-5352-4715-9122-805dc415bf3f

الحسين للسرطان يزف البشرى: 90% نسبة الشفاء من سرطان الثدي في الأردن

farmer-880567_960_720

125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الزراعية في الأردن

أخبار متعلقة
285691248_385882773576292_8709712158344167048_n

الاقتصادي والاجتماعي يطلق حوارا وطنيا حول خطة تحديث القطاع العام

876f42a073abe50e55bbe2f9f2e46aa8

تأمين صحي الضمان إلزامي للقطاع الخاص والاقتطاع 5% يشمل كل أفراد الأسرة

920221311198681686802

الضمان ينشر أسماء المستشفيات المعتمدة لعلاج اصابات العمل

302561

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

0L5A2219

كريشان يدعو البلديات لتشبيك استثماراتها مع القطاع الخاص

876f42a073abe50e55bbe2f9f2e46aa8

تعديلات الضمان: سقف علاجي غير محدود للتأمين الصحي واموال صندوق التكافل غير مستردّة