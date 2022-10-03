الحكومة تُخفض سعر الطحين 4.2 دينار للطن

الوكيل الإخباري -

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خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر طن الطحين الموحد للشهر الحالي والمنتج من قبل جميع مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمقدار 4.2 دينار للطن.وبحسب الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 155.2 دينار كحد أقصى، أي ما يعادل 7.7 دينار (للشوال ) وزن 50 كيلو، مقابل 159.4 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي لتسجل تراجعا بنسبة 3 %.ويأتي تعديل أسعار الطحين بناء على تفويض من قبل مجلس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019 المتضمن تخفيض سعر طن الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل أسعار الطحين.