الحكومة تذلل العقبات أمام العمالة المصرية

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الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل يوسف الشمالي في مكتبه الأحد مع السفير المصري شريف كامل عدداً من الملفات التي تتعلق بالعمالة المصرية في الأردن.وأكد الشمالي أن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف، مشيراً الى أن وزارة العمل حريصة على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن وفقا للأطر والقوانين الناظمة لهم.وأشار الشمالي إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية الذي من شأنه أن يبسط الإجراءات ويخفف الأعباء المالية على أصحاب العمل الأردنيين ويقونن أوضاع العمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم وبشكل خاص العمالة من الجنسية المصرية.من جانبه أشاد السفير شريف كامل، خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الأردني والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في الأردن، بما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.وثمن كامل قرار مجلس الوزراء الذي يتيح للعمالة غير الأردنية قوننة أوضاعها في الأردن، مشيراً إلى أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات في الأردن ستستفيد بشكل مباشر من هذا القرار والسفارة المصرية في الأردن تثمن تعاون الوزارة المستمر معها.