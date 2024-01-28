الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في غزة

الأردنية للطيران تعلن عن اسعار تفضيلية على تذاكر السفر الى جدة

قطر تطالب بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

النرويج تعلن مواصلة دعمها للأونروا وتحث المانحين على القيام بواجبهم الإنساني

نقابة الصيادلة تطلق حملة شتاء دافئ في غزة

لجنة فلسطين بنقابة الأطباء تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي: تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا كارثة إنسانية بحق غزة

عشرات الشهداء في غارات على غزة

الحكومة تصدر بياناً عاجلاً حول الهجوم على القوات الأميركية

غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب إلا بـ(الضربة القاضية)

عاجل

الحكومة تصدر بياناً عاجلاً حول الهجوم على القوات الأميركية

الأحد، 28-01-2024 10:33 م

الحكومة تصدر بياناً عاجلاً حول الهجوم على القوات الأميركية

1220237193015312235094


الوكيل الاخباري - دان الأردن اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل ٣ جنود أميركيين وجرح أخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

اضافة اعلان

 

وأعرب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د مهند مبيضين عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء.


وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف نشامى القوات المسلحة.


وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.


وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.

  

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

نقابة الصيادلة تطلق حملة شتاء دافئ في غزة

نقابة الاطباء

لجنة فلسطين بنقابة الأطباء تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل الهجوم على القوات الأميركية

222

​ مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 بهجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا

1202422153042970690367

عملية جراحية نوعية في مستشفى الجامعة الاردنية

1202428124218361475980

وقف استقبال زوار تلفريك عجلون يوم الإثنين

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل الهجوم على القوات الأميركية

1220237193015312235094

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

مؤتمر صحفي حكومي يوم الثلاثاء

1202413113613363721572

توجيه حكومي بشأن شهر رمضان

559121Image1-1180x677_d

اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية

1202472150972473458

اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني