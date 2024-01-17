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الأربعاء، 17-01-2024 07:14 م

توجيه حكومي بشأن شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن الإجراءات المتعلقة بشهر رمضان المبارك، والتي تتضمن تحديد السقوف السعرية لحاويات نقل البضائع كما كانت قبل الأزمة، لضمان استقرار الأسعار بما يضمن حصول المستهلك على الخدمات المطلوبة".


وأشار الشريدة أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، إلى أن تحديد السقوف السعرية سيفرض على الحكومة آلية معينة للعمل، من خلال رقابة شديدة لكوادر وزارة الصناعة والتجارة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع.

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