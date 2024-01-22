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الإثنين، 22-01-2024 08:53 م

مؤتمر صحفي حكومي يوم الثلاثاء

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - تعقد وزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل”، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، وجهود وزارة العمل في التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بمعايير السلامة والصحة والمهنية، وعلاقات العمل والمفاوضات الجماعية، وخدمات التشغيل والتوجيه المهني، والتمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى تنظيم شؤون العمالة غير الأردني.


وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

 

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