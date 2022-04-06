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الأربعاء، 06-04-2022 11:42 ص

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء كمية 120 ألف طن من الشعير.

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وقالت الوزارة، إنه على من يرغب بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار غير مستردة.


وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 2 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 5-4-2022


وأكدت الوزارة على أنه يشترط إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-


صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.


صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

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