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الثلاثاء، 05-04-2022 04:32 م

الصناعة والتجارة توضح آلية تحديد السقوف السعرية للخضار

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن السقوف السعرية لبعض انواع الخضار تم تحديدها استنادا إلى أسعار سوق الخضار المركزي وعمليات الرصد الميداني التي تقوم بها الوزارة للأسعار.

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وأكدت الوزارة، أنه يتم اعتماد وسط حسابي للسقف السعري ما بين السعر الأدنى والأعلى والأغلب في السوق المركزي واضافة هامش ربح معقول للتاجر .


وأضافت أنه بالنسبة للبندورة فإنه وبحسب نشرة سوق الخضار المركزي لهذا اليوم الثلاثاء فقد بلغ أدنى سعر 30 قرشا والأعلى 60 قرشا والسعر الأغلب 40 قرشا وعليه تم تحديد السقف السعري بـ 60 قرشا للكيلو للمستهلك شامل ربح التاجر. 


وأشارت الوزارة إلى أن الحديث غير دقيق عن ارتفاع سعر البندورة عن السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة في السوق المركزي وهذا ما تؤكده نشرة السوق لهذا اليوم وأن الأمر يتعلق بصنف آخر من البندورة " المعلقة " والبندورة الكرز .

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