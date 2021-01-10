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الأحد، 10-01-2021 09:18 ص

حول البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

وز


الوكيل الإخباري - يعقد وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، وأمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة مؤتمرا صحفيا موسعا اليوم الأحد،  بعد الظهر من رئاسة الوزراء.

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ويأتي المؤتمر ، للحديث حول الإجراءات الحكومية ، بشأن البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا، لمنع تفشيه في المملكة.

 

وقد وصلت أول دفعة ، السبت، من مطعوم "سينوفارم" الصيني الإماراتي المضاد لفيروس كورونا الى الاردن.

 

وتعد اول شحنة لقاحات مضادة للفيروس تصل المملكة بعد إجازة استخدامه عالميا.

 

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