الحكومة تُعلن تخفيض اسعار المحروقات - ارقام

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الثلاثاء، 31-10-2023 04:03 م

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الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الثلاثاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين الثاني المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.

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وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (50) فلساً/لتر ، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (55) فلساً/لتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (925) فلساً/لتر بدلاً من (975) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1165) فلساً/لتر بدلاً من (1220) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (795) فلساً/لتر بدلاً من (825) فلساً/لتر.


كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.


 




 

 


 

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