الخميس 2025-07-17 09:37 م
 

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري-نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الخميس، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

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وأوضحت، أنه اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 18 تموز 2025، بإمكان المتقدمين بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.


وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح يوم الأحد، وتنتهي مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق 22 تموز 2025.

 
 
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