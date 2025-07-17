نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني

وأوضحت، أنه اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 18 تموز 2025، بإمكان المتقدمين بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح يوم الأحد، وتنتهي مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق 22 تموز 2025.
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