نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني

الوكيل الإخباري-نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الخميس، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

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وأوضحت، أنه اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 18 تموز 2025، بإمكان المتقدمين بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.