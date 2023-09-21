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الخميس، 21-09-2023 08:07 م

الحكومة تعلن عن تقديم مساعدات لأسر وطلبة

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الوكيل الاخباري -  أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، أن رسالة الوزارة هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمحافظة على رسالة المنبر التوعوية، وهي رسالة النبي الكريم ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري و الطبي المجاني، اليوم الخميس، الذي تنظمه مديرية الوعظ والإرشاد بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في منطقة رحمة التابعة لقضاء وادي عربة في محافظة العقبة.

وقال الخلايلة: نحن هنا بين أهلنا وأخوتنا في منطقة قضاء وادي عربة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجّه الحكومة للنزول إلى الميدان والاستماع إلى الناس وتلمّس آحتياجاتهم.

وأضاف أنّ الملتقى يمثل فرصةً لِلقاء الأئمة والوعاظ والدعاة لتبادل الخبرات والمعلومات والتباحث في المسائل الفقهية، فيما تسعى الوزارة من خلال الأيام الخيرية والطبية المجانية لتقديم مساعدات طارئة للأسر والعائلات المحتاجة والعمل على ترميم المنازل أو تمويل المشاريع التأهيلية للأسر الفقيرة.

وتابع “نحاول وأد العديد من العادات السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع مثل، المخدرات وإطلاق العيارات النارية، وبيان الرأي الشرعي لمحاربة هذه الآفات الخطرة”.

وأعلن الخلايلة، عن تقديم 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً للأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتوزيع 300 طرد غذائي، مشيراً إلى وجود 70 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في محافظة العقبة، وترميم 3 منازل، ووجود 35 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام.

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