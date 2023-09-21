رحالة عربي يسير لقصر رغدان لتوقيع وثيقة محبة للملك

الوكيل الاخباري- انطلق الرحالة العربي، إحسان جادالله، اليوم الأربعاء، من مبنى محافظة الزرقاء للتوقيع على وثيقة رسالة محبة وولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، قاصداً الوصول إلى قصر رغدان العامر.

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وحضر انطلاق الرحالة في رحلته للتوقيع على الوثيقة محافظ الزرقاء حسن الجبور، حيث بدأ الرحالة من مبنى محافظة الزرقاء، فيما يجوب مختلف محافظات المملكة ليصار إلى التوقيع عليها من قبل أبناء المجتمع المحلي، وصولاً لقصر رغدان العامر.



وبين الرحالة، في تصريح صحفي، إن الهدف من هذه الرحلة حاملاً وثيقة التوقيع، للتعبير عن مدى محبة الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، لعميد آل هاشم جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، وللتعبير عن مدى إخلاص الأردنيين للهاشميين على مر السنين لثرى الأردن، وعن مدى التفاف الأردنيين وتمسكهم بالقيادة الهاشمية المظفرة.