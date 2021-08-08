الحكومة تعلن عن فرص عمل

الوكيل الإخباري-
تعلن وزارة العمل عن توفر فرص عمل لمعلمين ومعلمات في إحدى المدارس الخاصة الدولية في امارة أبو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة. اضافة اعلان
وبينت الوزارة أن الفرص المتاحة بالتخصصات التالية:
- معلمة من Kg1 إلى الصف الأول.
- معلمين الصف الثاني فما فوق ذكور/ إناث.
- معلمين رياضيات.
- معلمين علوم.
- معلمين ICT.
وأضافت أنه يشترط بالمتقدم لفرص العمل أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- حاصل على شهادة البكالوريوس.
- إتقان اللغة الإنجليزية وأن يكون حاصلا على شهادة PGCE.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
ولفتت الوزارة إلى أن على الراغبين بالتقدم لهذه الفرص ارسال السيرة الذاتية بالسرعة الممكنة خلال 3 ايام على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]
).