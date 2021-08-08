الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

وزير المالية: 107.8 مليون دينار في عام 2021 لمواجهة كورونا

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

وفاة ستيني بحادث سير في إربد

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الحكومة تعلن عن فرص عمل

تسليم مستفيدي المعونة بطاقات الصراف الآلي مع نهاية آب

الأحد، 08-08-2021 10:38 ص

الحكومة تعلن عن فرص عمل

5202127143826645251741


الوكيل الإخباري- تعلن وزارة العمل عن توفر فرص عمل لمعلمين ومعلمات في إحدى المدارس الخاصة الدولية في امارة أبو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة. اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن الفرص المتاحة بالتخصصات التالية:

- معلمة من  Kg1 إلى الصف الأول.

- معلمين الصف الثاني فما فوق ذكور/ إناث.

- معلمين رياضيات. 

- معلمين علوم. 

- معلمين ICT. 

وأضافت أنه يشترط بالمتقدم لفرص العمل أن تتوفر فيه الشروط التالية:

-  حاصل على شهادة البكالوريوس.

- إتقان اللغة الإنجليزية وأن يكون حاصلا على شهادة PGCE. 

- خبرة لا تقل عن سنتين. 
 
ولفتت الوزارة إلى أن على الراغبين بالتقدم لهذه الفرص ارسال السيرة الذاتية بالسرعة الممكنة خلال 3 ايام على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
D20A5A20-52B7-48FA-9107-82A1C5AD82C5

حملة لمكافحة الحشرات في إربد

نتائج

التربية : إعلان موعد نتائج التوجيهي منتصف الأسبوع الحالي

820214142931698994843

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر المستشفى واختفى

thumbs_b_c_e54fecaeaeaea5281c1a27e46650e7fb

الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

هواري 2

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت مالية - أسماء

صندوق المعونة

تسليم مستفيدي المعونة بطاقات الصراف الآلي مع نهاية آب

أخبار متعلقة
العمل

وزارة العمل تستقبل مراجعيها السبت

وزارة العمل

غرامة بـ500 دينار لمن لم يصوب أوضاع العمالة المخالفة

main_image5e414848cb212

جولات تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة

عقوبة-الرشوة-والفساد-للراشي-والمرتشي-في-السعودية

وزارة العمل: الإبلاغ عن الرشوة هو واجب وطني_صورة

vD9I_omv_400x400

بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة خليفة التربوية

يي

الأردن والعراق يوقعان مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني