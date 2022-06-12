الحكومة تعلن عن 1500 فرصة عمل للشباب الذكور

الوكيل الاخباري - أعلن وزير العمل نايف إستيتية اليوم الأحد أنه توصل إلى اتفاق جديد مع مصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك ومنطقة إرويم ولواء بصيرا في محافظة الطفيلة لتشغيل الشباب الأردنيين الذكور في الفترة المسائية في هذه المصانع.



وبين إستيتية أنه سيتم تشغل الشباب الذكور في الفترة المسائية الذي تم الاتفاق على استحداثها في هذه المصانع لتوفير (1500) فرصة عمل للشباب الذكور في هذه المناطق.



ولفت إلى أنه بإمكان الشباب الذكور الراغبين بالعمل مراجعة مكاتب ومديريات العمل في كافة المحافظات للتسجيل لهذه الفرص المتاحة أو التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “سجّل” على موقع الوزارة الإلكتروني.

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